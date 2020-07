Ignacio Ambriz pide que haya claridad en la Liga MX para casos de coronavirus

Para Ignacio Ambriz , director técnico de León, hay detalles que no están claros en la entrega de los resultados de las pruebas de Covid-19 en los equipos de la Liga MX . Esto después de que se hayan aplazado dos partidos por falta de entrega de pruebas.

"Hay algo que no está claro, si nosotros decimos 'el martes todo mundo tiene que entregar sus resultados, y si rebasa el 50% de los titulares, no se puede jugar'. (Sería mejor) pero no hay algo que en esto nos pare", señaló.