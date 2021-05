Ignacio Ambriz afirma: "Me voy con la conciencia tranquila"

"Me voy tranquilo, la directiva sacó el comunicado, me voy con la conciencia tranquila, le agradezco a la afición, me da gusto que me aplaudieron y creo que a la afición no le debo nada, mes agradezco el apoyo, los jugadores hicieron un estilo que siempre se respetar, en mi hielera que me sentaba me daba satisfacción ver a la gente disfrutar, todo está bien, agradezco a la familia Martínez, a los jugadores, a todos porque siempre fui un tipo derecho y a todo el mundo puedo mirar a los ojos", dijo en conferencia de prensa.

"Necesito llegar a casa, ver a mis hijos, platicar con ellos, no sé qué es lo que viene para mí, no me he juntado con Lalo, no tengo nada en puerta, eso me deja tener la conciencia tranquila y vamos a esperar, necesitamos unos días de olvidarnos del futbol, dedicarme a la familia y ya después se verá si hay algo y tengo pendiente una operación de rodilla, me meteré al quirófano para arreglarla, mi conciencia está tranquila, siempre he dado lo mejor de mí y tengo que esperar unos días para ver las posibilidades que tengo de trabajar".