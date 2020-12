Ignacio Ambriz rumbo a la Final: "Aprendí mucho al lado de Javier Aguirre"

"Adquirí gran conocimiento en España al lado de Aguirre, fueron siete años aprendiendo metodología del futbol europeo. Aguirre me ayudó a encontrar el camino, pues yo quería ser secretario técnico y el me dijo que me equivocaba, que me veía mas como un hombre de cancha que de escritorio, eso me hizo reaccionar", señaló.

Aunque Ambriz se ha preparado para crecer como entrenador, le importa más la libertad de sus jugadores, a quienes primero valora como humanos.

"Me importa la parte humana más que la futbolística, me interesan ellos como personas. Si les llego por las fibras sensibles me harán caso, mi forma de trabajar es convencerlos y darles la oportunidad de que me digan cómo se sienten cómodos", confesó a EFE Ambriz, que fue auxiliar de Javier Aguirre en el Osasuna y el Atlético de Madrid.

Ambriz disputará esta semana con el León la final del Apertura ante los Pumas UNAM, un duelo de difícil pronóstico en que el ganador alcanzará a Cruz Azul como cuarto conjunto más ganador de títulos de liga en México con ocho.

"En lo defensivo tengo rigidez, ahí no permito improvisaciones, pero a la ofensiva dejo que se muevan cómo se sientan y eso es lo que ha hecho la diferencia", señaló al referirse a su estilo de dirigir.

Ambriz ayudó a Aguirre en el Osasuna y juntos dieron el brinco a una exigencia mayor en el Atlético de Madrid en el 2006. Fue en esos años cuando el Barcelona de Frank Rijkaard impuso su estilo en España.

"Soy admirador de Rijkaard, un tipo excepcional en el trato al jugador. Me identificó con Rikjaard en lo de ponderar lo personal a lo deportivo, para mí eso es fundamental, así que lo combiné a lo aprendido de Miguel Mejía Barón, César Luis Menotti, Manuel Lapuente y de Javier Aguirre, y aquí estoy, comentó.

El manejador del León fue segundo de Aguirre en la selección mexicana en el Mundial de Japón y Corea 2002 y tuvo un paso breve por las filiales del América hasta que el guardameta retirado Jorge Campos le sugirió convertirse en entrenador y le despertó el interés por ser estratega.

"Campos me convenció de ser entrenador en el Puebla, me dijo que llevaban cuatro técnicos en un torneo y que la pasaban mal, que ayudara. Le respondí que cómo se atrevía a invitarme, si yo ni experiencia tenía, era un gran desafío, pero me tiré al agua a ver qué pasaba y cometí muchos errores,. Me di cuenta que debía hacerme a un lado para prepararme", concluyó.