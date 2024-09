Por último, el Chupete habló de su lesión de rodilla y de la recuperación que está haciendo en la institución.

"Sí, creo que desde el día que se confirmó que venía, estaba la posibilidad de seguir mi rehabilitación en el club, obviamente me ha abierto las puertas 100%, me siento muy querido, muy respetado y como siempre lo he dicho, a lo mejor uno no valora todo lo que, o no dimensiona lo que hizo en el club y creo que uno, la gente te lo va demostrando en la calle, ahora la gente del club como me han tratado y yo creo que me da mucha satisfacción de poder estar hoy en día primero aquí y que la gente me muestre el cariño y son cosas que uno le agradece eternamente. Chicos tenemos que regresar a la firma de autógrafos, gracias, denos espacio por favor".