    Liga MX

    Historial de América vs Cruz Azul: cómo está el balance general del Clásico Joven

    Se trata de una de las rivalidades más grandes dentro del futbol mexicano y hay un equipo con cierto dominio.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video América vs. Cruz Azul: el equipo que domina el historial del Clásico Joven

    El Clásico Joven entre América y Cruz Azul tendrá un capítulo más de la rivalidad en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Es, de hecho, uno de los duelos más importantes en el futbol mexicano, y también uno de los de mayor historia.

    Son dos equipos capitalinos, aunque los cementeros tienen su origen en Hidalgo y actualmente juegan en Puebla, pero eso no impide que, en realidad, el Cruz Azul sea uno de los equipos de alcance nacional.

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    Águilas y celestes vuelven a enfrentarse, ahora en la reapertura del Estadio Banorte, con la consigna y el orgullo de por medio en un duelo apasionante.

    ASÍ VA EL HISTORIAL ENTRE AMÉRICA Y CRUZ AZUL


    Ambos equipos han protagonizado grandes duelos, incluyendo cinco Finales de la Liga MX. Cruz Azul ganó la primera, lo que dio el inicio del término 'Clásico Joven', pero las Águilas dominaron en el resto.

    América lidera el balance frente a frente, aunque ojo, el conjunto cementero estaba al frente de todo a inicios de este siglo en poco más de 200 partidos de historia entre ambos equipos.

    • Triunfos América: 74
    • Triunfos Cruz Azul: 62
    • Empates: 68
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