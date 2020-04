Mientras, José Misael Corona incluso ya debutó en el Apertura 2019 con el equipo Sub 17 del Cruz Azul y también lo hace bajo los tres postes como su padre.

Juninho Pernambucano no sólo presume de tener a su hijo armando ‘pininos’ en las inferiores de Tigres, sino que además lo dirige en el equipo Sub 20; su nombre es Patrick Ogamadebuto .

Fernando Arce tiene a su hijo actualmente en el Necaxa, bajo el mismo nombre. Comenzó con Santos Laguna Sub 15. Luego pasó a Xolos Sub 17 y Sub 20. Jugó con el juvenil de Estados Unidos, en Dorados, regresó a Xolos en Liga MX y ahora es de los Rayos.