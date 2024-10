José Luis Higuera fue el invitado en el último programa de Faitelson sin Censura y entre los temas que se abordaron con el ex directivo del Guadalajara destacó el de Javier Hernández y su regreso al Rebaño Sagrado. “Con mucho respeto, se confundió, traspasó la mentalidad de ir, buscar, salir, a pasar a ser un líder de vida de la gente, todo lo que logró, empezó a hacer situaciones extracancha, se rodeó con gente que lo confundió”, puntualizó Higuera.

"Lo quisieron hacer líder de opinión y no sé, reglas de vida, está bien, pero hay que complementarlo, concluyes la carrera de futbolista y luego te haces coach mental, pero ves al Chicharito de hace nueve años y al de hoy, son dos diferentes, a pesar de que su mentalidad parecería que no es débil, solo cambió de foco, hoy habla fuerte, grita, arrebata, atropella, parece que no tiene paciencia ni la intención de competir en un diálogo, para mí está confundidísimo", agrega el propietario de Atlético Morelia.

- ¿Se equivocó Amaury Vergara en contratarlo?

"No me gustaría señalar eso de alguien, pero si yo hubiera estado de directivo, seguro, por lo que representaba el Chicharito, no lo hubiera llevado, menos a un vestidor como el de Chivas".

- ¿Hubo oportunidad de repatriar al Chicharito?

"Sí, pero era el Chicharito que prefería competencia, no iba a regresar a Chivas, era el hambriento de competencia y fama futbolística, era imposible, sí quisimos, no estaba en esa etapa de líder espiritual por llamarlo así, pues viene y no tiene ni 200 minutos, es complicado, creo que no debes traer líderes espirituales a un vestidor, sino líderes deportivos, Jorge se cansó de tener sus fracasos, aparte Chivas te complica más todavía la situación, te pone en un aparador muy cabrón".