¿A qué aspirarían América y Chivas en España? Sus técnicos lo dicen

Miguel Herrera aseguró que el Am érica puede pelear en España un lugar para la Champions League , mientras que Luis Fernando Tena e Ignacio Ambriz en puestos de la Europa League.

“No, después de la olimpiada me ofrecían Arabia y China , pero Europa nunca”, dijo Luis Fernando Tena y despues siguió el 'Piojo' Herera: “Me hablaron de Grecia , pero no garantizaba ningún pago y Arabia”.

Finalmente, Ambriz reveló que tuvo dos oportunidades en España, peor no se concretaron: “Tuve la oportunidad con Osasuna, pero no tenía el reglamento que ellos pedían de dos años de ser entrenador y después tuve la oportunidad con el Real Oviedo con Joaquín de Olmo, pero tampoco se me hizo”.