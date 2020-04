Herrera: “Seguramente se terminará el torneo con puras jornadas dobles”

“La mejor decisión va a ser que esto inicie cuando todos podamos disfrutar en una cancha de futbol. No sé si por la gente de sanidad nos digan que podamos regresar espaciadamente y a puerta cerrada, no lo sé, todos buscamos que sean abiertos”, añadió.

“Nos van a exigir ser campeones sí o sí, no hay manera de pensar que este equipo no califique. Cuando América no se clasifica, hay consecuencias”, comentó sobre las exigencias de la directiva azulcrema en el Clausura 2020.