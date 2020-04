Herrera descarta a Sambueza como fichaje del América

“Tengo que sentarme con (Santiago) Baños para ver el tema de extranjeros, ver qué pasa con Nico Castillo, que nos digan los doctores para cuánto tiempo (se recuperará), pero no está en nuestra cabeza regresar a ningún extranjero, ya también salió Pachuca diciendo ‘lo vendemos’, ¿lo vendes?, tiene 36 años, ¿de qué me estás hablando?”, reveló el Piojo en un live de Instagram al analista de TUDN , Félix Fernández .

“En este momento te puedo decir que no está en la cabeza del América, pero sí es un tema que tenemos que platicar con Santiago (Baños) porque también he tenido comunicación con Rubens ya que hay una muy buena química y amistad, y me dijo ‘¿voy a poder retirarme en el América?’... ya en su momento tocaré el tema, pero en este momento no es el indicado”, externó.