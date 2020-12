"Es emocionante volver a casa, hago una analogía en este momento, es como ir a Argentina y visitar a mi mamá, soy de casa. Uno no puede decirle que no a algo que ama y que quiere, ser parte de eso es importante, tengo muchas cosas en a cabeza porque emociona estar acá de nuevo".

"Hay 37 días de trabajo sin tomar días de descanso, ,todo esto se reduce a tres semanas puntuales y sería un gran acierto no hacer grandes cambios, hay jugadores con grandes capacidades que no han podido explotar su mejor futbol y sacar la mejor performance del club. Y tal vez sí apuntalados por un par de refuerzos más. El tema del refuerzo está vinculado con la terminación de algunos contratos, de los jugadores que están a préstamo, es algo a qué apuntalar".

El otrora arquero del Toluca reveló el tiempo de su contrato en el banquillo de los Diablos Rojos y sentenció que de no obtener resultados con gusto se marchará de la institución.

"Hablando del plazo hay un tiempo prudencial, año y medio de contrato, eso hablamos, si las cosas no funcionan doy la mano y doy un paso al costado. Es inobjetable pensar o decir que Toluca va por un título, pero hay que recorrer un camino, hacer una reestructuración, no tanto al cambio de hombres, sino de pensar, o fortalecer un pensamiento, una idea, devolverle alguna identidad. Los desafíos son más interesantes cuando las cosas más oscuras están o cuando parece que ya no se puede".