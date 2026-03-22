    Liga MX

    Henry Martín y su última actualización con América: información revelada

    El delantero azulcrema aprovechó visita de las Águilas a Philadelphia para consultar a un especialista y esto fue lo que le indicaron.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video ¡Información exclusiva sobre la recuperación de Henry Martín!

    Henry Martín, delantero del Club América, estaría cerca de regresar a las canchas después de que una serie de lesiones le han impedido estar al parejo del conjunto azulcrema.

    Javier Rojas, reportero de TUDN, reveló durante el partido entre las Águilas y Pumas que Henry Martín aprovechó la visita de los azulcrema a Philadelphia para disputar la Concacaf Champions Cup.

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    La 'Bomba' visitó a un especialista quien le habría indicado que tomara con más calma su recuperación, hecho que explica la demora del delantero para regresar a la actividad.

    Todo parece indicar que André Jardine, director técnico del conjunto de Coapa, podría darle minutos a Henry Martín en el partido amistoso ante Tigres durante el parón de la Fecha FIFA la próxima semana.

    América cayó ante Pumas 1-0 en la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en un duelo más que se perdió el delantero yucateco.

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