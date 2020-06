Henry Martín pronostica dupla goleadora en América con Federico Viñas

Asimismo, apeló que las lesiones les permitan estar más tiempo juntos en la cancha, " esperemos que en este torneo nos vaya mejor todavía , el torneo pasado veníamos haciendo las cosas bien, si bien se lesionaba él o yo me lesionaba no podíamos jugar juntos mucho tiempo, ojalá este torneo nadie tenga una lesión, podamos demostrar nuestro talento y más que nada juntos", añadió.

A pesar de sus buenas actuaciones con las Águilas, Martín no ha logrado volverse constante en selección mexicana pero no lo atribuye a la cantidad de mexicanos que actualmente están viviendo buenos momentos fuera de la Liga MX , "es muy motivante para mí ser delantero del América y competir por un puesto en la selección . Se hace una competencia sana muy intensa y muy fuerte que hace que todos mejoremos".

Por otro lado, señaló que en lo personal no entrañará el VAR , pues en su punto de vista la utilización de dicha herramienta no ha hecho una gran diferencia para disminuir los errores arbitrales.

"Hay asuntos que tenemos pendientes con el VAR, pero yo creo que no (se va a extrañar), mucho tiempo lo jugamos así y no pasaba nada, el árbitro es humano y se equivoca, ahora teniendo el VAR y no usándolo bien, como ha sucedido hemos tenido muchos problemas y muchos detalles para juzgar jugadas, yo creo que no se ha usado de manera correcta y terminaba siendo igual; yo no lo extrañaría, para mi viene siendo lo mismo", añadió el atacante originario de Yucatán.