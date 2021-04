“Se hablaba mucho esa semana de que América no tenía identidad y más cosas, y la verdad nosotros no salimos a declarar nada comprometedor, ni nada que hiciera problema nacional. Entonces yo estaba pensando con Óscar Jiménez y unos amigos en la casa ‘¿qué podemos hacer que les arda y les duela?’, algo que sirva mucho para el americanismo, y no había más que el Cuauh”, comentó el atacante en Youtube para Al Volante del Escorpión Dorado .

“No avisamos a nadie, lo peor fue que ni siquiera avisamos a los compañeros. Si te das cuenta en las tomas cuando marcan el penal Sebas se me acerca, como que me dice algo y se tapa la boca y yo también, ahí estábamos nada más definiendo hacia a qué lado la iba a pisar, él me decía ‘de este lado’ y yo le decía ‘wey, va a salir el portero y se me va a tirar encima, mejor del otro lado’ y me decía ‘no, de este, me queda más cómodo’ y dije pues ni modo, y cuando la pisa el portero sale hacia ese lado”, compartió entre risas.