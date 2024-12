Gustavo Lema contra Monterrey por eliminación de Pumas en Liguilla

El técnico de Pumas , Gustavo Lema reconoció el triunfo de Monterrey en la fase de cuartos de final del Apertura 2024 , pero también dejó ver que no le pareció que Lucas Ocampos pudiera ver acción en el juego de vuelta.

"Patearon cinco tiros y nos hicieron cinco goles, no es casual, perdimos con una institución poderosísima que lo demuestra dentro de la cancha y fuera de la cancha. Hoy hay un gol que es clave, es de Lucas Ocampos , que es un jugadorazo que vale lo de la plantilla nuestra y que no tendría que haber jugado”.

Lema reconoció que Pumas no hizo un mal partido, pero que no se pueden manejar todas las cosas que pasan alrededor del juego.

“Esa es la sensación fea de no poder contra algunas cosas que no podemos manejar, dentro de la cancha hubiéramos sido más efectivos, igual hicimos tres goles, dominamos gran parte del juego, estuvimos siempre en partido incluso en situaciones complejas”.

La pregunta extraña que le hizo el árbitro a Gustavo Lema

En la conferencia de prensa después del partido Gustavo Lema reveló que el silbante le hizo una pregunta extraña, si quería tiempo adicional, a lo que el técnico no supo que responder, pero advirtió que están las grabaciones.

“Me vinieron a preguntas si quería el tiempo adicional, me pareció raro, están las grabaciones, así que ahora que se puede apelar, vamos a ir por las vías que se puedan ejercer para que se escuchen. No entendí que me quisieron preguntar con si quería tiempo adicional o no”.