¿Guiño a Chivas? Mozo alabó al Guadalajara y al América lo ve lejano

Alan Mozo , defensa de Pumas , platicó en exclusiva con TUDN y confesó que no le gustaría jugar en América , aunque está consciente que el futbol está lleno de incertidumbre, por lo que no sabe si algún día estará vestido de azulcrema. Donde sí le atrae jugar es en Chivas.

“Yo crecí con los valores de Pumas y el archirrival y no se pierden. No sé si jugaría en América, la verdad es que no creo, pero siempre hay que ser profesional, pero de querer querer no, pero es un trabajo, a veces hay que ponerlo primero.

“Chivas es un equipo muy grande, me gusta mucho porque juega con puro mexicano ese es como su ADN y está muy bien porque fomenta el talento mexicano y Cruz Azul Cruz Azul también siento que es un gran equipo, tengo a uno de mis mejores amigos ahí que es ‘Chayo’ Cota, y que me cuenta que es un gran club, un club impresionante que apoya al jugador, a los trabajadores y a las personas, es como te digo un trabajo”, externó Mozo en un live de Instagram a Julio Ibáñez, reportero de TUDN.

“Mi contrato acaba en diciembre del 2023, Pumas es mi equipo como bien lo sabes, yo puedo jugar en Pumas siempre, pero tengo otras metas también que tengo que luchar y sobre todo demostrar para seguir consiguiendo. Espero jugar en Pumas siempre, retirarme en Pumas, pero mis metas también es jugar en Europa, seguir creciendo, y bueno, es un trabajo, entonces yo creo que siempre tengo que estar a ‘full’ para jugar en cualquier equipo de donde me sea necesario y pues en Pumas no sé, hasta que me vendan, no sé cuando me vayan a vender, pero yo soy fiel a Pumas”, expresó.