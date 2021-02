" Tigres lo que viene haciendo es muy bueno, es destacable, no lo voy a descubrir yo, está a la vista de todo el mundo, aprovecho para felicitarlos públicamente por su participación en el Mundial de Clubes , estuvieron a la altura y han hecho muchísimo, pero bueno, ahora nosotros debemos pensar en Cruz Azul, en hacer las cosas bien, en ir a Monterrey a tratar de hacer nuestro juego y poder sumar, que es lo que queremos".

"Yo volví a México, tuve una charla con Juan (Reynoso) donde él me expresó que iba a tener en cuenta a todo el plantel, todos los que pertenecían a Cruz Azul iban a estar bajo las órdenes de él, eso me dejó tranquilo, a su vez me puse a disposición para lo que el club necesitara, vine acá para sumar, es mi idea, creo que lo hice de buena manera en los primeros días, por eso Juan ha confiado en mí, entonces estoy súper agradecido por eso, por esta nueva oportunidad, espero poder estar a la altura de esta camiseta, seguir creciendo en cuanto a lo individual, pero aportar en lo colectivo para que el equipo tenga beneficios".