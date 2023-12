“Nos enteremos en una llamada... me dicen ‘la realidad es que sí, desde antes de que jugáramos la Liguilla, ya tenía llamadas de equipos que me están preguntando cuánto cuesta’, le dije ‘por favor, dame una pista’ y dijo ‘lo único que te puedo decir es que es uno de los llamados grandes ya me preguntó por él, lo quiere sí o sí’”, mencionó Sosa en Insiders.