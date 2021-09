" No me deja ni feliz ni conforme, queríamos ganar; el rival acumuló mucha gente en defensa, en el medio, cometió muchas faltas que cortaron nuestro juego, no hago crítica al rival, simplemente ver lo que sucedió, nos costó, el empuje del grupo, merecimos el empate pero nos está faltando claridad en los últimos metros que es lo más difícil de conseguir con esta gente aglomerada en defensa, entre nuestras virtudes debe estar saber abrir esta defensa, estuvimos a punto de llevarnos el partido sobre el final pero tenemos que seguir mejorando", dijo.