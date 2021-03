"Me deja muy satisfecho la actuación del equipo, llevo varios años en el futbol y creo que nos perjudica el VAR y el árbitro, cuando son en nuestra área se pitan a favor del rival y en el área rival no se pita ninguna. Hoy siento que el arbitraje y el VAR están en persecución contra nosotros desde hace torneos ", apuntó el uruguayo.

Pero su inconformidad no paró ahí, pues añadió que "si los árbitros no jugaron futbol... no se puede quitar la mano a una distancia. Siempre está involucrada la polémica en contra nuestra. Si nos ganan porque son mejores, son mejores, pero lamentablemente acá nos hemos visto afectados. Entiendo que un día se pueden equivocar, un día a favor, otro en contra, pero siempre se marca en contra nuestra, sentimos impotencia, ha habido fallados a favor nuestro y no ocurren".