Guillermo Almada: "Con palabras no se ganan Finales, hay que demostrar"

“Hay un camino que nos trajo hasta acá y no es sencillo, por más que uno quiera ganarla, tampoco me voy a suicidar si no la gano, voy a seguir convencido con la misma idea. Me ha tocado ser campeón en otros lugares, pero hay otras cosas que como entrenador uno debe aportar en el trabajo diario. Tenemos confianza en lo que hacemos, nos tocó caer en dos que no merecimos, pero los merecimientos no suben al marcador”, agregó.