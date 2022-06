Guillermo Almada revela que el PSV de Holanda tiene los ojos sobre Kevin Álvarez

"Te voy a hacer una confesión que me hizo Martino y que nos hizo sentir muy bien. El único entrenador que él veía con esa intensidad y posibilidad de ir a Europa en la Liga Mexicana, éramos nosotros. Me preguntaba cómo no había ido a Europa todavía. Siempre le digo por cumplir mi palabra y proceso. Soy tonto pero me gusta hacer eso. A veces el marketing es más importante en México que la capacidad de los entrenadores. No quiero ser peyorativo con nadie pero la realidad es esa".