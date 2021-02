"No hemos arrancado nada bien, dividimos al grupo porque al que tuvo más carga de trabajo los citamos el 2 y los que poco tenían iniciamos el 28, dijeron que falté al respeto por jugar así ante Tigres, pero era lo que tenía y no iba a arriesgar a nadie a una lesión.

"Estoy tranquilo porque de Europa no ha habido nada y menos ahora por la pandemia que no hay muchas posibilidades, ahora enfocado a León, no me inquieta nada, ni la renovación porque han habido acercamientos con la gente que me ayuda, estoy tranquilo, metido en que el equipo vuelva a tomar el nivel", comentó en Línea de 4.