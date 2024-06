"Es una final, no hay favoritos, sabemos que es un rival muy importante, el más ganador del país, pero nosotros ya con los grandes desde hace años somos los que más venimos ganando, venimos un poco acostumbrados a jugar finales todos los años, sabemos la importancia y responsabilidad, es un título oficial, la rivalidad también en los últimos años que ha generado ese rival con nosotros, no llamarlo revancha, pero sí una nueva oportunidad para volver a sentirnos importantes y agarrar un envión anímico para lo que será el semestre".

Brunetta: "No me gusta la palabra 'competencia' interna"

"Tigres es un equipo que tiene dos o tres jugadores por posición que son titulares en cualquier otro equipo, pero en mi caso no lo veo como una competencia, en lo personal no me gusta la palabra competencia interna, competimos contra los rivales no contra mis compañeros, hay que estar bien y estar listos, pero no me gusta esa palabra, después es decisión del entrenador y nos preparamos de la mejor manera para estar disponibles.