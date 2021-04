"En cuestión de proyecto y estructura, te diría que México está mucho más avanzado que la MLS, en términos generales, se esperaba que fuera el año pasado el lanzamiento y este año con el COVID-19 , muchas cosas han cambiado, yo creo que no está del todo bien la MLS", indicó.

Aunque hablando del futuro, considera que a veces el certamen 'azteca' se convierte en un barco a la deriva: "analizo los últimos 10-15 años de la liga mexicana y no sé para donde va, a veces quitan ascensos, a veces ponen, a veces ponen Liga de Desarrollo, a veces hay regla de menores, a veces no, a veces cinco extranjeros, a veces 11, las reglas constantemente cambian en la liga mexicana y me gustaría que tomarán ejemplos de ligas más estables, que lo hicieron de largo plazo y lo solidifique más los proyectos de liga mexicana".