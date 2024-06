"Voy a ser juzgado en cada país, en cada campeonato porque ese es mi trabajo. Me ficharon para fichar para marcar goles y siento que aquí pasa lo mismo. Ya no siento ninguna presión mayor porque al final del día, si quieres ganar los trofeos o simplemente quieres sobrevivir y permanecer en la liga, quieres que tu delantero marque goles, ¿verdad?

"No siento una presión mayor. Ya estuve en equipos como AEK Atenas y Celtic. Tenían la misma base de fans. Estaban locos por el fútbol. Entonces puedo lidiar con eso. No tengo problemas. Terminé siendo el máximo goleador del Celtic, anotando goles en la Liga de Campeones y teniendo un rendimiento decente. Para ser honesto, me encanta la presión. Si no tienes esta presión, sólo tienes que motivarte, lo cual no es agradable".