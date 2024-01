Gignac: "El torneo pasado jugué jodido; pienso operarme en Francia"

André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, se sinceró al revelar que desde la Final del Clausura 2023 ante Chivas arrastra una lesión en la cadera que no le ha permitido rendir al 100 por ciento.

Incluso, el delantero de 38 años dijo que el Apertura 2023 lo jugó “jodido” y que piensa operarse en Francia al término del actual torneo, pues quiere volver “como nuevo” para cumplir su contrato con el club felino hasta el 2025.

“La verdad es que me he sacrificado mucho en tema de salud desde la Final ante Chivas que me caí en una jugada y se movió un poco la cadera. Me caí otra vez contra Pachuca en el Campeón de Campeones y últimamente me caí ante San Luis antes de la Liguilla (del Apertura 2023).

“Tuve un pequeño desbalance, desequilibrio a nivel del pubis, me traté durante las vacaciones, no he salido de vacaciones, me cuidé, fui a un mini quirófano”, externó el francés a los medios de comunicación en el día de medios que ofreció Tigres este martes.

Gignac postergará su operación hasta el verano debido a que tendrá que estar de baja unas cinco semanas, por lo mientras, empezó un tratamiento para estar lo mejor posible físicamente para el Clausura 2024 donde busca la revancha de volver a llegar a la Final tras perder la pasada ante América.

“Yo pensé a inicios de la pretemporada ‘voy a Francia a operarme’, me dijeron ‘son cinco semanas’ y les dije ‘no, mejor me voy a aguantar’. Jugué todo el torneo pasado jodido, el equipo tuvo los tamaños de llegar a la Final, anoté algunos goles, pero sí es un tema que tengo que ver hasta el 2025.

“Con la operación me dijeron que con cinco semanas estaría como nuevo, al final de temporada vemos cómo me siento, inicié el tratamiento ahorita para aguantar hasta junio y veré si decido ir a Francia, ya estoy en contacto con el doctor que me operó la primera vez del pubis”, detalló.

Gignac: “No soy un fenómeno, soy un suertudo”

En entrevista exclusiva para Línea de 4, de TUDN, Gignac habló sobre la evolución que ha tenido Tigres desde su llegada en el Apertura 2015 y descartó ser un “fenómeno”, más bien se considera un “suertudo” por estar rodeado de grandes jugadores que lo han ayudado a anotar más de 200 goles y de levantar 11 títulos, entre ellos cinco de Liga MX.

“Literalmente el club me puso las mejores disposiciones, siempre me han traído jugadores increíbles, de selección, prospectos, soy un suertudo de haber tenido tantos jugadores de calidad, la adaptación la hizo el grupo cuando llegué, me ayudó, cuando llegué no tomé cursos de español y a los cuatro-cinco meses ya sabía las palabras claves que necesitaba dentro y fuera de la cancha.

“Todo es gracias al grupo, no soy un fenómeno, el talento lo tengo por 10 por ciento, el 80 por ciento es mental y el otro 10 es la suerte que tuve en el inicio de mi carrera, donde yo estaba prestado en tercera división francesa y cuando regresé el equipo en el que estuve regresó a primera división, se lesionaron jugadores, pasaron muchas cosas para que yo pudiera jugar”, externó Gignac.

