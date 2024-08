“Me gusta mucho y creo que tenemos cosas en común, los dos jugamos en Europa, Pauno jugó en Atlético de Madrid un equipo donde tienes que dejar la piel, y a mi eran de las cosas que me caracterizaban como jugador que siempre me exprimía al máximo y sudaba todo lo que tenía para darlo en disposición del equipo”

“Y comparto mucho la forma de juego (de Paunovic) que sea vertical que busque ser protagonista, me encanta la forma de recuperar el balón… la reacción de querer volver a tener lo más rápido posible el balón lo comparto mucho… lo están haciendo muy bien, creo que Pauno está haciendo un buen trabajo con todo el equipo y lo estamos viendo reflejado en el campo”, afirmó el directivo.

TORRADO QUERÍA QUE SIGUIERA 'JIMMY' AL FRENTE DE LA SELECCIÓN

“Muchas veces hablamos de cuánto tiempo necesita un producto para madurar, sí necesitas cierto tiempo para que se pueda concretar, pero también entiendo como gente de futbol que cuando los resultados no llegan muchas veces el tiempo no lo tienes, a mi me hubiera gustado y a toda la gente de la Federación que el proceso de Jaime hubiera llegado a buen puerto y ese puerto hubiera sido que Jaime hubiera sido el entrenador de la selección durante el mundial”