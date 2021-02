Jesús Gallardo se inspira en lateral del Liverpool para ir a Europa

Con 26 años, un Mundial disputado y un título en la Liga MX, Jesús Gallardo tiene un objetivo más que quiere cumplir: poder jugar en el futbol europeo.

El oriundo de Tabasco, desde niño admiraba a Neymar, un jugador al que buscaba emular, sin embargo, ahora que milita en una posición distinta, admira a otro jugador, como es Trent Alexander-Arnold, jugador del Liverpool.

“Antes me encantaba Neymar como jugador y todo, pero ahora no es nada mi estilo, él es mucho más driblador. No es mi posición, es lateral derecho, pero el del Liverpool, Alexander (Trent-Alexander Arnold) la verdad para mí es un excelente jugador, recorre toda la banda, los centros, trato de verlo mucho, de aprenderle, ve el espacio para tirar el centro, tiene paciencia en el último tercio de la cancha para tirar un buen centro, dar una buena asistencia entonces trato de verlo mucho. No es mi posición, pero va para adelante, tira centros, trato de aprenderle un poco a él”, indicó.

“El sueño desde niño para mí, el sueño imposible era estar en primera división, gracias a Dios lo logré, estoy muy feliz en Monterrey de haber logrado mis sueños, pero uno profesionalmente se pone metas y mi meta es estar en Europa, trabajo para ello. No es que me quite el sueño estar allá, me encanta Monterrey, me encantaría tener una carrera muy exitosa aquí en Rayados, seguir ganando títulos, hacer historia aquí, pero la verdad tendría la espinita de tener la experiencia, estar allá, haber jugado, si me va bien estará bien y si no mínimo lo intenté, estuve allá, entonces estoy muy tranquilo si voy o no, contento en Rayados y todo dependerá de Dios y el destino”, expresó en entrevista con Diego Armando Medina , de TUDN.

Gallardo reveló que hubo un momento en el que se su carrera no iba en ascenso, lo que calificó que también pasaba por falta de ‘suerte’.

“A veces uno como jugador, como persona entramos en un bache emocional, un bache profesional, entonces lo bueno es salir adelante, seguir trabajando, tener la mentalidad positiva y cuando salgas seguir haciendo las cosas bien para no volver a caer. Me tocó en su momento estar en un bache, ahora me siento un poco mejor, hay que seguir trabajando, me siento bien, contento y con ganas de seguir. Es una situación muy difícil porque a pesar de que uno como jugador trabajas para hacer las cosas bien por más que lo intentas no te salen entonces te das cuenta que a lo mejor es la suerte”, puntualizó.