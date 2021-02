Gabriel Torres visualiza una dupla peligrosa con Juan Dinenno

Gabriel Torres, refuerzo de los Pumas para el Guard1anes 2021, habló en exclusiva con TUDN sobre lo que espera lograr en el ataque junto con Juan Dinenno y sus expectativas de la Liga MX.

"Me toca adaptarme rápidamente a los cambios, cuando voy a un club me gusta empaparme para llegar con una idea y que no me agarren como dicen ‘desnudo’.

“El equipo en estos momentos necesita resultados inmediatos, lo de Juan ojalá se recupere pronto y esperamos hacer una buena dupla de ataque, cuando estemos todos seremos un equipo mas competitivo, si vuelve Juan y está bien y yo estoy bien, podríamos hacer una linda pareja”.

El seleccionado con Panamá comenta que puede desempeñarse en diferentes posiciones si así se lo pide Andrés Lillini, ya que su objetivo es ayudar en lo colectivo.

“A lo largo de mi carrera lo he hecho en diferentes posiciones, puedo jugar de punta, de 9, de extremo también, no estoy acostumbrado pero lo he hecho, donde me ponga el profe trataré de dar lo mejor de mí para el equipo.

"Venía entrenando normalmente, ya quedará en disposición del técnico si me quiere utilizar o no, yo me siento bien y con ganas de ayudar al equipo”.

Gabriel Torres cuenta que la Liga MX siempre ha sido un referente en Panamá e incluso en 2013 estuvo cerca de convertirse en jugador de Necaxa, pero el fichaje no cuajó.

"El futbol mexicano se ve mucho en Panamá, es una liga referente en nuestro continente, estoy al pendiente de la liga mexicana. Sé que Pumas es un gran equipo y sé que llego a una gran institución.