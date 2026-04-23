Liga MX Gabriel Milito es tajante respecto a cambio de la 'Hormiga' González El director técnico del Rebaño fue cuestionado sobre la razón de los cambios en el segundo tiempo para su equipo.

Video La contundente respuesta de Gabriel Milito en el cambio de la 'Hormiga'

Gabriel Milito, director técnico de Chivas, fue tajante al ser cuestionado respecto a los cambios que realizó en el encuentro entre el Guadalajara y Necaxa de la Liga MX, especialmente respecto al de Armando 'Hormiga' González.

La 'Hormiga' González, quien busca el liderato de goleo individual en el Torneo Clausura 2026, fue sustituido en el segundo tiempo en el duelo en el Estadio Victoria. Milto respondió de forma tajante respecto a este tema.

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"Con respecto al cambio, cuando considero que el equipo necesita una alternativa, tomo la decisión de cambiar, así funcionamos", dijo el director técnico sudamericano.

Además, Gabriel Milito señaló que su equipo hizo un buen partido y que solamente faltó en la contundencia respecto a otras ocasiones.

"Creo que hicimos un buen partido, correcto partido, donde sobre todo el 2T tuvimos claras para abrir el marcador, pienso que debimos ganar el partido, tuvimos situaciones, buenos pasajes futbolísticos, nos faltó la contundencia que normalmente tenemos, porque generamos situaciones como habitualmente lo hacemos".