Futbolistas se siente amenazados por dueños en la Liga MX

En entrevista con Francisco Arredondo, reportero de TUDN , dijo que de no estar de acuerdo con esas medidas, el futbolista puede meter controversia y recuperar, sin problema, su dinero.

“El futbolista estaba en la mejor disposición de colaborar en esta pandemia, en lo que no está de acuerdo el futbolista son las formas que utilizan algunos dueños para amedrentar o amenazar el tema de que si no lo firmas casi, casi estás fuera del equipo. Eso no se va a permitir.