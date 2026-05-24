    Pumas UNAM

    Final Pumas vs. Cruz Azul: fuerte operativo de seguridad en el Olímpico Universitario

    Más de 3 mil elementos de seguridad se encargarán de resguardar el partido en Ciudad Universitaria.

    Por:Juan Regis
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    Video Pumas vs. Cruz Azul: horario y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2026

    La Final de vuelta del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul contará con un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario.

    La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer el protocolo que se lleva a cabo horas antes del silbatazo inicial en la canch de Ciudad Universitaria.

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    • En el interior del estadio se contará con más de 3 mil 50 elementos de Seguridad Pública y Privada, así como supervisores para la aplicación de los operativos.
    • La implementación de los operativos iniciará seis horas antes del partido.
    • Las puertas del estadio se abrirán a las 16:00 horas.
    • Para los Grupos de Animación locales, la SSC establecerá un operativo especial para su llegada y su salida del Estadio, se manejará en todo momento la cero tolerancia toda persona que sea detectada alterando el orden será remitida de manera inmediata a las autoridades.
    • No se permitirá el ingreso a aficionados visitantes que lleguen al estadio en autobuses y arengando como grupo de animación aún contando con boleto, si en interiores del estadio no tienen un buen comportamiento serán retirados del inmueble.
    • Se repasó el Protocolo Contra Actos Discriminatorios y Ofensivos. Acordando que cualquier persona que sea sorprendida promoviendo dichos actos puede ser desalojada del inmueble.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. CRUZ AZUL, FINAL DE VUELTA DE LIGA MX

    Pumas recibe a Cruz Azul en C.U., donde La Máquina no pierde desde el Apertura 2021 cuando cayó en la Jornada 17 por 4-3; han sido cinco partidos desde entonces en los que los celestes no caen dentro de la Liga MX.

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    • Cuándo es la Final Pumas vs. Cruz Azul: el partido decisivo para definir al campeón de la Liga MX es este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
    • A qué hora es la Final Pumas vs. Cruz Azul: el juego inicia a las 7:00pm tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 9:00pm tiempo del Este y 6:00pm tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver la Final Pumas vs. Cruz Azul: sigue la transmisión del partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
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