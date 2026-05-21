Liga MX Final Pumas vs. Cruz Azul: El balance en Finales del 1 vs. 3 en la historia de Liguilla Ojo que no es la primera vez que la Final entre universitarios y cementeros es entre el primero y el tercer lugar de la tabla.

Pumas y Cruz Azul protagonizarán una apasionada Final que no solamente tiene historia entre ambas instituciones, que son dos de las más grandes de la Liga MX, sino que también, aumentarán las estadísticas de disputas por el título entre un primer y un tercer lugar de la tabla.

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El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX arroja una situación que no se ha dado en muchas ocasiones, pero que no es ajena a ambas instituciones.

Pumas, líder de la tabla en la Fase Regular, se mide a un Cruz Azul que culminó en tercer lugar de la clasificación: aquí un recuento de Finales anteriores entre estas dos posiciones.

FINALES DE LA LIGA MX ENTRE EL PRIMER Y EL TERCER LUGAR DE LA TABLA



No se ha dado en muchas oportunidades, 12 en específico, acorde con datos de Óscar Guevara, de la Liga MX, aunque eso sí, llama la atención que el tercer lugar incluso tiene ventaja sobre el líder de la competencia, al menos desde un punto de vista estadístico.

-Torneos en donde se coronó el líder ante el tercer lugar en la Final

Apertura 2023: América venció a Tigres

América venció a Tigres Clausura 2007: Pachuca venció al América

Pachuca venció al América Temporada 1978-79: Cruz Azul venció a Pumas

Cruz Azul venció a Pumas Temporada 1976-77 : Pumas venció a la U. de G.

: Pumas venció a la U. de G. Temporada 1973-74: Cruz Azul venció al Atlético Español

-Torneos en donde se coronó el tercer lugar ante el líder en la Final