¿Festejaría gol a Chivas? Memo Martínez recuerda pasado rojiblanco

"Realmente como todo gol, para nosotros es alegría y nada más. Hay veces que lo sacan de contexto y lo sacan del paréntesis de lo que fue el gol de Puebla. El respeto a una institución no es si festejas el gol o no, sino el respeto que les das. En Chivas me abrieron las puertas para saber cómo vivir estos momentos de presión, de crítica, de malos comentarios y saberlos manejar de manera positiva. Marcar es una alegría, sea el equipo que sea".

MEMO MARTÍNEZ NO SIENTE PRESIÓN POR DINENNO Y 'VA' POR HUGO SÁNCHEZ

"Presión no. Soy muy honesto y no me siento presionado en lo absoluto ya que vine a marcar mi propia historia. Si bien Juan hizo un desempeño extraordinario que quedó marcado en el club, cuando llegué sabía que el número y la posición estaban grandes referentes. Tenemos al mejor mexicano de todos los tiempos, Hugo Sánchez, y son situaciones que se marcan y quedan en la historia. Ellos comenzaron haciendo la historia de cero y me visualizo haciendo una gran historia en Pumas".