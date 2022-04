Fernando Ortiz se quita mérito por seis triunfos seguidos de América: "Yo no soy nadie"

"No voy a esquivar la pregunta, pero vivo al día, soy feliz en el día y que hablen de los jugadores, ellos son los protagonistas, yo solo soy el que los entrena para cada batalla y lo han hecho de maravilla; no me puedo ilusionar para qué está Fernando Ortiz, si me puedo ilusionar para que está en el juego vs Cruz Azul”, añadió.