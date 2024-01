Fernando Ortiz queda inconforme tras empate de Rayados ante Querétaro

"Obviamente que no estoy conforme, no estoy satisfecho del resultado que dejamos escapar en casa. Eso sí, la verdad y la realidad. Sabíamos con el rival que íbamos a enfrentarnos de la situación que iba a poder suceder y sucedió.

"Al no ser eficaz y no dejar alternativas y chances de rivales, se puede encontrar con una situación y sucedió. Habrá que corregir esos pequeños detalles donde ellos tuvieron la posibilidad y nosotros ser un poco más eficaz para que el mercado ya se ha finalizado".

"Más allá del resultado que no estábamos conformes, a mí me gustó. Me gustó porque el equipo intentó siempre. Con muchas ideas donde siguen manifestando los jugadores, tuvimos situaciones claras, no fuimos efectivos, pero esto es así. Cuando no la metes, a veces pasan estas situaciones y pecamos a nosotros".