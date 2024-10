En entrevista con TUDN, el ex técnico de Rayados y América señaló que como jugador de Santos dejó una buena imagen y espera que eso le pueda dar un plus para tomar el mando.

“ Del América tengo palabras de agradecimiento, siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar en muchísimas ocasiones, es el club donde se me dio la posibilidad de trabajar, yo le he dado todo, lo que se ha dicho yo estoy tranquilo porque se que las cosas las he hablado con Santiago y nada de lo que se dijo es cierto, tengo palabras de agradecimiento a una institución que me dio la posibilidad de dirigir en primera división”, expresó Fernando Ortiz