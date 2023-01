Ortiz confirma a Óscar Jiménez como titular en América ante Querétaro

"Los que me conocen saben que no me pongo presión, disfruto de lo que hago, soy feliz viniendo a las 5 de la mañana para entrenar, soy consciente de lo que me ha pasado, como jugador y entrenador, no me pongo presión, soy feliz con responsabilidad obviamente. La opinión del capitán me la reservo, fui capitán, sabía lo que quería en el vestuario y en la cancha, por eso dejo esa decisión a ellos".