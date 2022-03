Fernando Ortiz reconoce que encontró a un América "dolido", pero advierte a Rayados

“Los jugadores entienden y saben la realidad, el mensaje fue sincero y claro, para revertir la situación es entrenar y dar el todo sabiendo que cada equipo nos va a querer ganar porque es el club más importante y siempre van a ser noticia el día posterior. No hay tiempo. He encontrado un vestuario dolido no por la situación sino por querer salir de esta situación”, añadió el estratega argentino.