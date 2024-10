FERNANDO GAGO NIEGA CONTACTOS CON BOCA JUNIORS

"Tengo contrato con el club. No tengo ningún ofrecimiento de nadie. No tuve ninguna oferta, llamado, ni gente cercana, ni de mi entorno, no sé de dónde salieron las informaciones. Fue una semana normal, previa a un Clásico, con muchas emociones, sentimientos, que todos quieren jugar y ganarse un lugar.

"A ver, todo puede pasar en el futbol, hoy perdemos cinco partidos y me voy. Puedo estar siete años acá. No sé por qué el rumor, es parte del futbol, trato de alejarme del día a día. No me contactó nadie. No sé de dónde salió esa información. No tuve contacto con nadie, de ningún club. No ha pasado con mi gente, con mi entorno nada", reiteró.