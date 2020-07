Este martes los médicos del club me informaron que di positivo en la prueba de COVID-19. Solo quiero decirles que estoy bien, no presento ningún síntoma y lo más importante, toda mi familia se encuentra bien".

"Ya estoy en aislamiento y con profundo compromiso de seguir las recomendaciones puntuales que me dio el área de servicios médicos de Chivas. Por último quiero pedirles un favor, cuídense, es de vital importancia que usen cubrebocas y no salgan de casa si no es necesario.