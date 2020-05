Fer Beltrán vs. Nico Sosa es el choque más atractivo en la eLiga MX

Fernando Beltrán y Nicolás Sosa sacarán chispas en el Chivas vs. León de la Jornada 8 de la eLiga MX, que ya sabe qué gamers estarán en los controles en la actividad de media semana.

Fer Beltrán suma tres victorias al hilo y se enfrenta a Nickiller que suma seis victorias y un empate para tener a La Fiera en el liderato del torneo virtual que es organizado por la Liga MX.

Giovani dos Santos volverá también a tener acción cuando enfrente con América a Jario González y al Necaxa este martes. Julián Quiñones y Alan Mozo estarán en el Tigres vs. Pumas.

Este lunes Romario Ibarra con Pachuca y Jaimez Gómez con Querétaro, abrirán la Jornada 8 de la eLiga MX, mientras que Lucas Passerini buscará el primer triunfo de Cruz Azul ante el Morelia con César Huerta.

En otro partido llamativo, Toluca vs. Monterrey, Alan Medina y Eric Cantú se disputarán el segundo lugar del torneo virtual FIFA 20 de la Liga MX.

Programa completo de la eLiga MX en su Jornada 8:

LUNES

Pachuca vs Querétaro (Romario Ibarra vs Jaime Gomez)

Xolos vs Puebla (Alexis Castro vs Cristian Tabo)

Cruz Azul (Cesar Huerta vs Lucas Passerini)

MARTES

Tigres vs Pumas (Julián Quiñones vs Alan Mozo)

América vs Necaxa (Gio Dos Santos vs Jairo Gonzalez)

Santos vs Atlas (Eduardo Aguirre vs Misael Torres)

MIERCOLES

Chivas vs León (Fernando Beltran vs Nicolas Sosa)

Toluca vs Monterrey (Alan Medina vs Eric Cantu)

San Luis vs FC Juarez (Juan Antonio Portales vs Marco Canales).