“No pienso en Europa, estoy muy feliz acá. América no tiene nada que envidiarle a los equipos de Europa . Todo jugador desea estar en lo más alto, yo me enfoco acá porque es una institución grande, la más grande de México. Europa va a llegar algún día”, expresó el uruguayo, que también dejó en claro su idea de ser campeón de goleo.

“Le agradezco todo lo que me dicen, pero no creo ser el mejor 24 de la historia. Oribe Peralta tiene mucha trayectoria, ha ganado campeonatos y ahora no he ganado nada. Trataré de sacar mi mejor versión y tratar de ganar títulos”, concluyó.