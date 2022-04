Federico Viñas: "Tano es muy cercano y me ha ayudado a tener fe en mi mismo"

" Tano es muy cercano al grupo, no solo conmigo, con otros compañeros para aconsejarles y eso es muy bueno de un entrenador, que sea muy unido a los compañeros. En lo personal me ha dado la confianza, no ha caído el gol como quisiéramos, pero hemos hecho en lo personal buenos partidos, me he sentido muy bien en lo físico y mental, eso es muy importante para un jugador, tener confianza, sentir fe en uno mismo, de parte del entrenador el Tano lo viene haciendo muy bien", apuntó.