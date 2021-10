Pese a la estadística, Viñas aseguró que eso no les quita el sueño: "La rotación, a veces nos toca uno, a veces a otro, pero no es algo que no preocupa, tenemos el apoyo del cuerpo técnico y compañeros; con Roger y Henry tengo muy buena relación, es un puesto que está bastante peleado, pero es una competencia sana, tratamos de hacerlo lo mejor, el entrenador decide quién juega".