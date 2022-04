Favio Álvarez se ve en la Final de Concacaf: "Somos Pumas, tenemos que salir como grandes"

"No creo que portando la playera que llevamos nos tenemos que sentir favoritos, con respeto a Cruz Azul que también es grande, pero nosotros somos Pumas, tenemos que salir como grandes, el equipo no se da por vencido en adversidades, me siento orgulloso de representar lo que demuestra el grupo en cada partido; "creo que tenemos que saber jugar con esa ventaja, no nos podemos relajar, la podemos pasar mal, el equipo lo sabe", aseguró.