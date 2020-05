'Fantasma' Figueroa: "Moisés Muñoz es de América, no de Morelia"

El goleador histórico de Monarcas Morelia , Marco Antonio `Fantasma' Figueroa, dejó en claro a Félix Fernández en Instagram Live que Moisés Muñoz no es del Morelia, aunque ahí debutó, porque no lo reconoce.

“Él dijo que era del América. No necesitamos a gente que no reconoce quién le dio de comer primero. Que se quede con América”, dijo tras la pregunta de Félix sobre los grandes arqueros del club en la historia.

Figueroa sentenció que no es por falta de afición que el equipo se irá de la ciudad a Mazatlán , pues Cruz Azul registra menores entradas al estadio que Monarcas.

“Hay un promedio de asistencia de público y tiene más que Cruz Azul. Por gente no se va el equipo . Hace tres años que escucho que se va el equipo, pero ahora es más fuerte, casi seguro. Pueden tener la franquicia pero un fantasma no”.

Además, Fantasma dejó claro que Mazatlán no es equiparable a Morelia en cuanto a su gente y la pasión por el equipo. El chileno de inmediato les dijo que no será seguidor del club.

“Una de las buenas plazas, de las buenas aficiones. Sin demeritar, sacan a un equipo que la historia se la ganó con creces. Todos los partidos ganados son porque hicimos más goles, no nos regalaron nada. La Liga MX pierde a una sede que no va a tener en Mazatlán, con todo el cariño que le tengo a México: Mazatlán no es Morelia”.