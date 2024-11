Gerardo Soria, fan de Atlas que sufrió ataques con arma blanca tras el partido entre Chivas y los Zorros en el Play-in, relató a TUDN los pormenores que sufrió debido a un nuevo episodio de violencia.

En entrevista con Erick López, Soria señaló que al menos unas siete personas fueron directamente contra su hijo y él, además de que, en afán de protegerlo, no se dio cuenta de cuando recibió las principales heridas.

Publicidad

Ante esto, unos policías que estaban cerca fueron los primeros quienes atendieron a Soria, quien denunció que en el Estadio Akron no se cuenta con materiales necesarios para este tipo de emergencias.

"Me atendieron en la enfermería del estadio, pero solo me pusieron unas gasas y unos parches para tratar de detener el sangrado. La doctora comentó que necesitaba sutura, pero que no contaban con el material disponible en ese momento".

En unos segundos desesperantes y de impotencia, Soria relató que en todo momento buscó proteger a su hijo de cualquier ataque.

"Cuando íbamos saliendo al pasillo detrás de la grada del lado derecho, nada más escuché que gritaron, 'ya chingaron a su madre'. Eran como siete o ocho personas y llegaron y trataron de golpear a mi hijo, lo agarraron del cuello de la playera y lo jalaron, escuché que gritaron '¡sáquenlo! ¡Sáquenlo! Le tiré yo el manotazo para agarrarlo de la playera le metí el abrazó y él solamente hizo por cubrirse la cabeza. Yo me puse sobre él lo más que pude para que no lo lo golpearan a él, me tiraron contra la pared y oí el tumulto ese, fueron como 30 segundos de patadas, de chingazos. Y yo creo que ahí fue cuando cuando sucedió".

Por último, el aficionado de Atlas, equipo que acabó por imponerse a Chivas en el Play-in, señaló que temió por la vida de su hijo, además de hacer un llamado a Chivas y al resto de equipos en la Liga MX para atender mejor a los aficionados que entran a los estadios.

"Soy sincero, por la de mi hijo, sí. Por la mía no me preocupé tanto hasta ahora, hasta ayer en la noche. Pediría más revisión a la hora de entrada, entiendo que Chivas tiene para detectar metal, pero no sé cómo lo pudieron pasar, si fue algo metálico o madera con punta, no sé, no me di cuenta, pero mayor revisión para entrar a los estadios y que tengan material por si se llega a necesitar".