"Rescato muchas cosas, hicimos cosas buenas, con los espacios chicos la variante generó cambios, hay buena interpretación. Nos falta ser más contundentes, tuvimos un número de chances grande y debemos tener eficacia, el equipo no se cayó nunca, tuvo carácter, estuvimos ordenados", apuntó.

Por su parte, Ronald González , director técnico de los 'ticos', aceptó que fueron superados por el rival, aunque en los 90 reglamentarios no cayeron en ninguno de los dos partidos que disputaron en el Final Four del torneo.

"Es una excelente oportunidad para identificar lo que nos falta, los cambios, el sistema, lo único que lamento es que nuevamente empatamos y no pudimos ganar; no he revisado las estadísticas de Honduras pero viendo el juego desde la línea estoy clarísimo que ellos nos superaros", dijo.